Man tracht winkeldief tegen te houden en krijgt steekwonde in de arm Wouter Hertogs

12 augustus 2020

19u24 0 Brussel Bij een steekpartij is woensdagmiddag een man gewond geraakt in de Nieuwstraat. Het slachtoffer trachtte een winkeldief staande te houden.

De man had gezien hoe een dief in een winkel in de Nieuwstraat aan de haal was gegaan met een gsm. Hij probeerde hem tegen te houden waarna een strubbeling ontstond. Hierbij stak de dief hem in de arm. De dader van de overval geraakte zelf ook gewond. Beide mannen zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar hun leven is niet in gevaar. Er is een veiligheidsperimeter vastgesteld en er is een onderzoek aan de gang.