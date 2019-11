Man steekt zichzelf in brand voor Justitiepaleis: slachtoffer in kunstmatige coma JCV

08 november 2019

12u10 0 Brussel Afgelopen nacht heeft een man zichzelf in brand gestoken op de trappen van het Brusselse justitiepaleis. Dat bevestigt de Brusselse politie en de brandweer. De man is overgebracht naar het ziekenhuis, maar zijn toestand is nog onduidelijk.

Het incident vond omstreeks 03.30 uur plaats. Getuigen verwittigden de hulpdiensten en ambulanciers van een toegesneld MUG-team konden de vlammen blussen nog voor de brandweer ter plaatse was. Het slachtoffer werd gestabiliseerd in het Sint-Pietersziekenhuis en daarna overgebracht naar het brandwondencentrum in Neder-over-Heembeek. Daar is hij in een kunstmatige coma geplaatst.

Waarom de man overging tot de wanhoopsdaad is niet helemaal duidelijk, maar volgens de politie gaat het om een man met ernstige psychologische problemen.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.