Man steekt zichzelf in brand bij Brussels justitiepaleis: slachtoffer in kunstmatige coma HAA

08 november 2019

11u15

Bron: RTL Info 0 Brussel Een man heeft zichzelf in brand gestoken aan het justitiepaleis in Brussel. Dat bevestigt het parket aan RTL Info.

Omstreeks 3.30 uur afgelopen nacht stak de persoon zichzelf in brand op de trappen van het justitiepaleis op het Poelaertplein. Een MUG-dienst, een ziekenwagen en de brandweer kwamen ter plaatse. Voor aankomst van de brandweer had het personeel van de MUG de vlammen al gedoofd, meldt RTL Info.

Het slachtoffer werd overgebracht naar het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel en vervolgens naar het brandwondencentrum in Neder-Over-Heembeek. Daar werd hij in een kunstmatige coma gebracht. Volgens het parket van Brussel kampt de man met psychische problemen.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.