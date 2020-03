Man sluit nieuwste ‘vriend’ op in kelder en berooft hem: 40 maanden cel Wouter Hertogs

13u14 0 Brussel Een 36-jarige man die een man in zijn kelder opsloot, knevelde en beroofde is veroordeeld tot 40 maanden cel. De dertiger dacht dat het slachtoffer hem beroofd had.

Op 4 augustus 2019 ontmoetten R. en een vriend het slachtoffer per toeval in de Brusselse prostitutiebuurt. Ze gingen samen op stap en er werd heel wat alcohol en drugs geconsumeerd. Daarna kregen ze het lumineuze idee om in de woning van R. een barbecue te houden. Omdat er geen sauzen meer in huis waren, ging R. nog even boodschappen doen maar bij zijn terugkeer stelde hij vast dat er 2.500 euro was verdwenen uit zijn slaapkamer. De man reageerde furieus en verdacht meteen zijn nieuwstee ‘vriend’. Hij sloot hem samen met een vriend prompt op in de kelder en bond hem met elektriciteitskabels vast aan een buis van de verwarming. Het duo beroofde het slachtoffer van al zijn bezittingen en dwong hem de code van zijn bankkaart te geven.

Hulpgeroep langs keldergat

Met die code en de wagen van het slachtoffer trokken ze vervolgens naar een bankkantoor in Brussel. Daar bleek dat er weinig geld stond op de rekening van het slachtoffer, zodat R. en zijn kompaan nog naar de woning van het slachtoffer wilden gaan. Voor het zover kwam, werd R. echter opgebeld door zijn zus omdat de politie aan zijn woning stond. Buren hadden het slachtoffer om hulp horen roepen via het keldergat en de politie verwittigd.

“Beklaagde reageerde erg verveeld bij het zien van de politie. Hij begreep niet dat hij werd gearresteerd”, aldus het parket. Voor de rechtbank gaf R. de feiten toe en pleitte zijn advocate voor een straf met probatie-uitstel, zodat hij een behandeling zou kunnen volgen voor zijn drugproblematiek. De rechter ging hier niet op in en gaf hem een effectieve celstraf van 40 maanden.