Man sluit kind (5) op in kelder en takelt ex-vrouw toe met mes: dader opgepakt Robby Dierickx

18 april 2020

16u04 266 Brussel In de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek heeft een 36-jarige man maandagavond zijn ex-vrouw zwaar toegetakeld met een mes. Het 5-jarig zoontje van het koppel werd even voordien door zijn vader opgesloten in de kelder van het appartementsgebouw. Een buur verwittigde de politie. De dader, die gekend was voor gelijkaardige feiten, is opgepakt.

Maandagavond kreeg de politie van de zone Brussel-West een oproep van een bewoner van een appartementsgebouw in de Ossegemstraat in Sint-Jans-Molenbeek, omdat zijn bovenbuurvrouw aangevallen werd door haar ex-man, van wie ze vijf jaar geleden scheidde. Die had zich op een nog onduidelijke wijze toegang verschaft tot het flatgebouw. Alvorens hij zijn ex-vrouw aanviel, sloot hij hun vijfjarig zoontje op in de kelder van het pand. Nadien ging hij de 39-jarige vrouw met een mes te lijf. Hij sneed haar verschillende keren in het aangezicht. Toen de politie even later ter plaatse kwam, lag de vrouw badend in een plas bloed in haar salon. “Haar zoontje werd bevrijd uit de kelder van het gebouw”, zegt Johan Berckmans, korpschef van politiezone Brussel-West. “De vrouw werd met verschillende snijwonden in het aangezicht naar het ziekenhuis gebracht.”

Raadkamer

Een dag later kon de ex-man opgepakt worden. Hij werd ter beschikking gesteld van het Brusselse parket, dat hem inmiddels onder aanhoudingsmandaat plaatste. Maandag verschijnt hij voor de raadkamer, die over zijn verdere aanhouding moet beslissen. De man is gekend voor gelijkaardige feiten. De voorbije vijf jaar moest de politie al een zestal keer ingrijpen wegens agressie tegen zijn ex-vrouw.