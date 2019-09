Man scheldt agenten huid vol, maar lijdt plots aan ‘geheugenverlies' op commissariaat WHW

26 september 2019

15u00 0 Brussel Een man uit Schaarbeek riskeert 6 maanden cel voor smaad en weerspannigheid. De man schold enkele agenten de huid vol, maar herinnerde zicht achteraf

Omdat er al verschillende meldingen waren binnengekomen over familiale problemen ging een patrouille op 11 september 2016 een kijkje nemen op het adres van de man. Al op de oprit stak hij heuse scheldtirade af tegen de agenten. Bovendien weigerde hij zijn identiteitskaart af te geven. Omdat de man geseind stond moest hij meekomen naar het commissariaat. Ook dit weigerde hij en wanneer de agenten hem manu militari wilden meenemen deelde hij enkele stampen uit. Bij zijn verhoor leed de man plots aan geheugenverlies. “Ik weet niet wat ik heb gezegd of gedaan. Ik heb wat problemen in mijn hoofd”, klonk het. Vervolgens stuurde hij zijn kat naar de zitting. Uitspraak op 23 oktober.