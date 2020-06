Man rukt pruik van vriend af: 12 maanden cel Wouter Hertogs

16 juni 2020

11u19 0 Brussel Een Brusselaar is veroordeeld tot 12 maanden cel voor een stevige vechtpartij met een vriend van hem. De man had daarbij onder meer de pruik van zijn vriend afgerukt.

O.R. was in 2018 op straat komen te staan en mocht bij een vriend logeren. Hij toonde zich echter allesbehalve dankbaar daarvoor en maakte het bij zijn vriend zo bont dat die geen andere mogelijkheid zag dan hem aan de deur te zetten. Toen O.R. dat te horen kreeg, vloog hij zijn vriend aan en begon hem in elkaar te slaan. Daarbij greep hij de man ook bij het haar, zodat diens pruik werd afgerukt. Het slachtoffer hield er bijzonder pijnlijke verwondingen aan het hoofd aan over, naast kneuzingen en schaafwonden over heel het lichaam.

O.R. werd in het verleden al herhaaldelijk veroordeeld, onder meer voor geweldmisdrijven, en kan geen uitstel of opschorting meer krijgen. De man kwam niet opdagen voor zijn proces waardoor hij bij verstek veroordeeld werd.