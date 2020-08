Man riskeert celstraf met uitstel voor wurgpoging op echtgenote Wouter Hertogs

05 augustus 2020

14u21

Bron: La Capitale 0 Brussel Een 53-jarige man riskeert 4 jaar cel met uitstel voor het proberen doden van zijn echtgenote. Hij probeerde de vrouw te wurgen. “Een effectieve celstraf zou contraproductief werken maar de beklaagde moet wel begeleid worden”, aldus het parket.

De man ging op 19 april vorig jaar door het lint in hun woning te Evere. Hij kampte met een depressie en moest hiervoor medicijnen nemen. “Die dag had ik ze niet genomen. Ik was zeer nerveus en heb dit uitgewerkt op mijn echtgenote”, klonk het tegen de rechter. Het koppel kreeg ruzie omtrent vermeend overspel van de man in Marokko. Hierop heeft hij zijn handen rond de nek van zijn vrouw gelegd en is hij haar beginnen wurgen. Hierna nam hij haar in een klemgreep.

Net op dat moment kwam hun zoon binnen. Hij begon te roepen waarna zijn vader de greep loste. Poging doodslag, aldus het parket. “Hij heeft de greep niet vrijwillig gelost maar slechts na tussenkomst van hun zoon. De verwondingen van de vrouw spreken ook boekdelen over de intentie van meneer.” Toch bleef het parket mild met een vordering van 4 jaar, met probatieuitstel. “Hij geeft de feiten toe en is sindsdien niet meer in contact gekomen met justitie. Als probatievoorwaarden werd voorgesteld om een cursus agressiebeheersing te volgen en zich psychisch te laten begeleiden. Uitspraak op 28 september.