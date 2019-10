Man riskeert 7 jaar cel voor neersteken broer WHW

15 oktober 2019

13u19 1 Brussel Een man uit Molenbeek riskeert 7 jaar cel voor een poging doodslag op zijn broer. “Hij heeft hem twee messteken toegediend”, aldus het parket. Zelf ontkent hij elke betrokkenheid. Ook zijn broer wijst hem niet aan als schuldige.

De twee betrokken broers zijn beiden drugsverslaafd. Bovendien hadden ze regelmatig slaande ruzie met elkaar. Op 26 oktober 2018 belde het 49-jarige slachtoffer de hulpdiensten met de melding dat hij was neergestoken. Hij bevond zich in het appartement van zijn broer. De man bleek messteken in de linkerzij en de keel gekregen te hebben. Als gevolg daarvan had hij een klaplong opgelopen.

Tegen de speurders wilde hij niet veel kwijt over wat er exact gebeurd was. Mede daarom viel de verdenking al snel op zijn broer, met wie hij vaak ruzie had. “Tijdens een van die ruzies heeft hij zijn mes bovengehaald en twee keer uitgehaald”, aldus het parket, “de man had bloed aan zijn handen en het bebloede mes lag naast hem. Bovendien gaf hij verschillende versies van de feiten.” Gezien zijn imposante strafregister, met maar liefst 16 veroordelingen op, besloot het parket 7 jaar cel te vorderen.

Zelf hield hij voor de rechtbank zijn onschuld staande. “Mijn broer stond plots voor mijn deur. Ik had niet meteen door dat hij bloedde en heb dus ook niet de hulpdiensten gebeld. Dat heeft hij zelf gedaan.” Uitspraak op 12 november.