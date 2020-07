Man rijdt rond met 1.5 kilo cannabis onder zijn zetel Wouter Hertogs

06 juli 2020

11u26 0 Brussel Het Brusselse parket heeft een gevangenisstraf van 3 jaar gevorderd tegen een man die verdacht wordt van drughandel. Een dertiger werd in april op twee weken tijd tweemaal betrapt in het bezit van aanzienlijke hoeveelheden cannabis, en werd in het verleden al meermaals veroordeeld voor drugsfeiten.

M.M. liep een eerste maal tegen de lamp op 6 april, toen de politie hem controleerde achter het stuur van zijn wagen. Bij die controle werden de agenten meteen getroffen door een doordringende cannabisgeur. Die bleek afkomstig van 1,5 kilo cannabis die verstopt zat in een plastic zak onder de bestuurderszetel.“Er werd mij gevraagd om de drugs te transporteren”, klonk het tegen de onderzoeksrechter. Hij vertelde er wel niet bij van wie ze kwamen of voor wie ze bestemd waren. Wel verklaarde hij zich bereid strenge voorwaarden na te leven, waarop de onderzoeksrechter hem vrijliet.

Stank voor dank, want twaalf dagen later, op 19 april, trof de politie hem aan in het Zuidstation. Toen de agenten hem wilden controleren nam M.M. de vlucht over de metrosporen. Uiteindelijk kon hij opgepakt worden en bleek hij in het bezit van 50 gram cannabis en 750 euro. “Dat geld is duidelijk afkomstig van de verkoop van drugs”, sprak het parket. “Hij houdt de politie en het gerecht voor de gek!”

De dertiger was in het verleden al veroordeeld voor afpersing en diefstal met geweld en liep ook als drie gevangenisstraffen op voor drugsfeiten. Ditmaal vorderde het parket 3 jaar cel. “Mijn cliënt was net een opleiding begonnen toen de corona-pandemie begon en hij zonder inkomen kwam te zitten”, pleitte de verdediging. “Hij heeft dat transport uitgevoerd om snel wat geld te verdienen maar die tweede hoeveelheid was voor eigen gebruik.” Uitspraak op 15 juli.