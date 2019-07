Man reist rond met 90 paspoorten WHW

24 juli 2019

12u38 0 Brussel Een man riskeert 36 maanden cel voor heling en lidmaatschap van een criminele organisatie. Hij werd op de luchthaven betrapt met maar liefst 90 gestolen paspoorten en identiteitskaarten in zijn bezit.

Op 26 januari werd bij een veiligheidscontrole het grote aantal identiteitsdocumenten aangetroffen in de bagage van een man die naar Griekenland wilde reizen. De documenten waren amateuristisch verborgen in krantenpapier. De reiziger bekend meteen dat hem gevraagd was de papieren te smokkelen. “In het Zuidstation heeft een onbekende mij het voorstel gedaan. In ruil zou mijn reis betaald worden”, klonk het. “Deze papieren werden gesmokkeld in het kader van mensensmokkelpraktijken”, aldus het parket, “beklaagde heeft hier bewust aan meegewerkt en dit kunnen we niet tolereren.”