Man probeert zichzelf in brand te steken aan Berlaymontgebouw SHVM

02 oktober 2019

14u12 0 Brussel Een man probeerde zichzelf woensdag omstreeks 11.30 uur in brand te steken aan het Berlaymontgebouw in de Europese wijk in Brussel. De hulpdiensten kon de man verhinderen om zichzelf te verbranden. De reden van de actie van de man is onbekend.

De man overgoot zich met benzine en dreigde zichzelf in brand te steken. De brandweer spoot de man nat en kon zo een rampscenario vermijden. Volgens woordvoerster Ilse Van De Keere van politiezone Brussel voerden de hulpdiensten de man naar het ziekenhuis om zijn toestand te controleren en was hij niet in levensgevaar. De reden van de actie is niet bekend en wordt momenteel uitgezocht.

Een politiebron verklaarde aan het Franse nieuwsagentschap AFP dat het gaat om een Kroaat die “de aandacht wilde vestigen van de Franse president” omwille van diens familiale problemen.