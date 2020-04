Man probeert wiet te verkopen aan agenten SHVM

30 april 2020

14u24 1 Brussel In de Matongéwijk in Elsene is dinsdag een 34-jarige man opgepakt die nietsvermoedend wiet probeerde te verkopen aan agenten. Na verdere controle bleek de man ook al zes waarschuwingen in verband met de coronamaatregelen aan zijn laars te hebben gelapt. De man werd ter beschikking gesteld van het parket van Brussel.

Een patrouille van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene, die zich in een anoniem voertuig verplaatste, werd dinsdagavond op de Waversesteenweg aangesproken door een man. Hij vroeg de agenten of ze “iets wilden roken”. Op het moment dat de man doorhad dat hij met enkele agenten te maken had, probeerde hij tevergeefs zijn zakje wiet nog weg te gooien. De man werd opgepakt en ter beschikking gesteld van het parket van Brussel.

Volgens de politie lapte de man in vijf weken tijd al zes keer de coronamaatregelen aan z’n laars.