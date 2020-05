Man overtreedt 3 keer coronaregels: werkstraf gevorderd Wouter Hertogs

08 mei 2020

16u41 0 Brussel Een Molenbeekse twintiger riskeert een werkstraf nadat hij tot 3 maal toe de coronamaatregelen overtrad. Zelf stelt hij slechts 1 keer in overtreding te zijn geweest.

Op 5 april werd de jongeman in de Karperstraat geverbaliseerd omdat hij in een groepje op straat stond. “Het was die dag mooi weer en ik woon met mijn vader, broer en zus in een klein appartementje. Daarom was ik met mijn broer even naar buiten gegaan”, gaf hij toe. Bovendien bleek hij eerder al de coronaregels overtreden te hebben op 28 maart en 1 april. “Ik snap dit niet”, klonk het, “ik ben gecontroleerd en ben hierop naar huis gegaan. Op de terugweg ben ik nogmaals gecontroleerd geworden. Maar dit geldt toch niet als een bijkomende overtreding?” De verdediging verzocht om de vrijspraak. “Hier is veel te weinig bewijs om mijn cliënt te veroordelen”, pleitte zijn advocate, “er zijn geen camerabeelden, de andere personen die bij mijn cliënt stonden werden bovendien niet eens gecontroleerd.” Ook beklaagde de strafpleitster zich over de behandeling van haar cliënt. “Hij moest zelfs een naaktfouille ondergaan...voor dergelijke inbreuk!”. Uitspraak op 22 mei.