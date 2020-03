Man overlijdt bij brand in woning SHVM

30 maart 2020

11u09 1 Brussel Een man is maandagochtend om het leven gekomen bij een brand in de Eburonenstraat in Brussel. De exacte oorzaak van de brand wordt momenteel nog onderzocht. Vermoedelijk stikte het slachtoffer in zijn slaap.

De Brusselse brandweer kreeg om 5.10 uur een oproep binnen omtrent een brand op de tweede verdieping van een herenhuis in de Eburonenstraat. Daar aangekomen trof de brandweer een levenloos lichaam aan in een zetel. Van een grote brand was er geen sprake. De brand was dan ook snel geblust. Het bluswerk zorgde wel voor waterschade bij de onderliggende verdiepingen.

“Een branddeskundige, een wetsdokter en het labo van de federale gerechtelijke politie stapten ter plaatse af”, zegt Denis Goeman van het parket van Brussel. “Wat de exacte oorzaak is, is momenteel nog niet geweten en wordt onderzocht. Volgens de eerste vaststellingen gaat het om een accidentele brand. Mogelijk heeft een slecht uitgedoofde sigaret iets te maken met de brand.”

Het slachtoffer kon nog niet formeel geïdentificeerd worden.