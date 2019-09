Man opgesloten in kelder tijdens woningbrand SHVM

26 september 2019

21u38 2 Evere Donderdagavond omstreeks 19 uur werd de Brusselse brandweer opgeroepen voor een woningbrand in Evere in de Notre-Damestraat. Daarbij raakte een man licht bevangen door de rook.

“Bij aankomst zag de brandweer rookontwikkeling vanuit de eerste en tweede verdieping van de woonst”, zegt woordvoerder van de Brusselse brandweer Walter Derieuw. “Bij nader onderzoek zagen we dat de brand niet afkomstig was vanuit de eerste verdieping, maar wel van onderaan de trap in de kelder. Daar stonden een aantal spullen die om een nog onbekende reden vuur hebben gevat.”

Ook was er nog een man aanwezig in de kelder. Hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis nadat hij rook inademde, maar zou volgens Derieuw buiten levensgevaar zijn. In de woonst waren geen andere personen aanwezig. De schade beperkte zich tot roet- en rookschade.