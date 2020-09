Man opgepakt voor moordpoging op twee daklozen Stephanie Romans

30 september 2020

21u57 0 Brussel Het Brusselse gerecht heeft een man kunnen opsporen en oppakken die begin september twee daklozen had neergestoken aan het treinstation Brussel Luxemburg. De verdachte, een 43-jarige man, bleek zich te verschuilen in Doornik in een gekraakte woning.

De moordpoging vond in de nacht van 2 op 3 september plaats aan het treinstation Brussel Luxemburg. Een van de slachtoffers, een man, kreeg een messteek in de schouder en het tweede slachtoffer, een vrouw, kreeg vijf messteken, drie in de buik, één in de arm en één in het been. Zij verkeerde in levensgevaar en kon slechts op het nippertje gered worden door de hulpdiensten en artsen.

De dader kon al snel geïdentificeerd worden, omdat de hele aanval gefilmd was door de bewakingscamera’s van het station en omdat het vrouwelijke slachtoffer de naam van haar aanvaller luidkeels had geroepen. De man had ook zijn mes achtergelaten in de buik van het slachtoffer.

Spoorloos

De Brusselse politie ging vervolgens op zoek naar de dader en controleerde daarbij al zijn gekende slaapplaatsen, en deed navraag in het daklozenmilieu, maar de man bleef spoorloos. Daarop werd een opsporingsbericht verspreid en een Europees en internationaal aanhoudingsbevel tegen de man uitgeschreven.

Het was uiteindelijk in Doornik dat de verdachte kon opgepakt worden, toen de politie hem aan een krakerswoning controleerde. De man was in bezit van een kleine hoeveelheid heroïne en gaf eerst een valse identiteit op, maar kon geïdentificeerd worden op basis van zijn bankkaart. Hij weigerde enige verklaring af te leggen over de steekpartij maar werd door zijn slachtoffers formeel herkend