Man opgepakt na achtervolging in Anderlecht JCV

22 augustus 2019

14u45 0 Brussel De politie van de zone Zuid heeft woensdagnacht een man opgepakt na een achtervolging. Daarbij raakten een aantal voertuigen beschadigd.

De wagen in kwestie werd omstreeks 1.10 uur ’s nachts tegengehouden in de Wayezstraat. De bestuurder vluchtte met zijn auto en de agenten zetten de achtervolging in. Tijdens de achtervolging negeerde de bestuurder het rood licht en raakte hij een geparkeerde wagen. Een politiewagen die betrokken was bij de achtervolging botste met een paaltje. Op de Zoutstraat kon de politie de wagen dan klemrijden en de chauffeur arresteren. Zijn passagier zette het op een lopen en kon niet gevat worden.