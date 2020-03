Man opgenomen in psychiatrie na overval met geweld op 80-jarige dame SHVM

09 maart 2020

16u31 0 Brussel De politiezone Vorst heeft een man gevat die ervan verdacht wordt een overval met geweld te hebben gepleegd op een 80-jarige dame. Dankzij de oproep van een bezorgde vrouw die later meende achtervolgd te worden door de man, kon de politie de verdachte klissen.

Donderdag 5 maart informeerde een twintiger uit Vorst de politie. De vrouw zat verscholen in een nachtwinkel aan de Luttebruglaan omdat ze naar eigen zeggen achtervolgd werd door een man. Even later kon de politie de man vatten. Later bleek dat de man diezelfde dag een bejaarde dame van haar handtas had beroofd. Dat deed hij volgens de politie met bruut geweld.

Volgens de politiezone Brussel-Zuid lijdt de man aan psychologische problemen. De politie heeft een onderzoek geopend. Hij verblijft nu ter observatie in de psychiatrie.