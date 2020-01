Man op scooter rijdt twee fietsagenten aan tijdens controle: duo ernstig gewond naar ziekenhuis WHW

25 januari 2020

16u32 74 Brussel Twee agenten van de Elsense fietsbrigade zijn ernstig gewond geraakt na een schermutseling met de bestuurder van een scooter en zijn passagier. Dat meldt de Brusselse nieuwssite La Capitale.

Twee zogenaamde ‘Bikers’, agenten van de fietsbrigade, gingen vrijdagmiddag om 12.15 uur op de Kruisstraat over tot de controle van een bromfiets. De twee wilden de scooter doen stoppen door hun fiets ervoor te plaatsen. Dat was niet naar de zin van de bestuurder die de gashendel opendraaide en hen de kant inreed. Een van de agenten liep hierbij zware verwondingen aan het been op. De agressieve bestuurder liet zijn passagier vervolgens achter en reed snel weg. Deze passagier, een 18-jarige jongeman, wilde ook vluchten maar kon overmeesterd worden, maar niet nadat hij -met zijn helm nog aan- een kopstoot uitdeelde aan de agenten. Een van de agenten liep een beenbreuk op door de aanrijding met de scooter en dreigt 4 tot 6 maanden arbeidsongeschikt te zijn. De tweede agent is minstens een week arbeidsongeschikt. Een gerechtelijk onderzoek voor poging doodslag en gewapende weerspannigheid, waarbij de scooter als wapen werd ingezet, werd opgestart. Intussen is een van de twee verdachten opgepakt door de politie. Issam B. (18) wordt verdacht van moordpoging, zegt Denis Goeman van het Brusselse parket. Zijn kompaan wordt nog opgespoord.

Bloemetjes

Vrijdagmorgen werden de Bikers nog in de bloemetjes gezet voor hun goede resultaten. De fietsende agenten van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene hebben in 2019 zo’n 84.000 pv’s uitgedeeld. Dat aantal is een verdubbeling van de voorbije jaren. Daarom wordt er verder in geïnvesteerd. Niet alleen omdat ze gemakkelijk te benaderen zijn door de burger, maar ook omdat ze in het steeds drukker wordende verkeer gemakkelijk overal door kunnen fietsen.