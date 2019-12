Man ontvoert op klaarlichte dag eigen vrouw in hartje Brussel SHVM

20 december 2019

12u22 32 Brussel Een vrouw is donderdagmiddag om 12 uur op straat in het centrum van Brussel ontvoerd, en dat door haar eigen partner. Dat bevestigt het parket van Brussel. Korte tijd later kon het slachtoffer nog ontsnappen, waarna ze een klacht indiende bij de politie. De man kon dezelfde dag nog gearresteerd worden.

Het hele gebeuren, dat plaatsvond in de Anderlechtstraat, werd gezien door een getuige. Die laatste filmde de ontvoering. Op die video is te zien hoe de vrouw schreeuwt om hulp. Het slachtoffer werd met geweld in de wagen van de dader gesleurd.

Enige tijd later kon de vrouw toch nog ontsnappen, waarna ze onmiddellijk klacht indiende bij de politie. De dader kon diezelfde dag nog geïdentificeerd worden en werd vervolgens gearresteerd en verhoord.

De man wordt vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter op verdenking van wederrechtelijke vrijheidsberoving en opzettelijke slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid op een partner. Het parket vraagt dat hij wordt aangehouden.