Man niet tevreden met veroordeling tot 12 maanden cel voor weerspannigheid Wouter Hertogs

20 augustus 2020

13u38

Bron: La Capitale 0 Brussel Een Noord-Afrikaanse man heeft verzet aangetekend tegen zijn veroordeling tot 12 maanden cel. Deze straf kreeg hij omdat hij zich weerspannig opstelde in het Portalisgebouw.

De man werd op 17 mei 2017 gearresteerd in een Brussels park. Hij was 2 maanden eerder nog veroordeeld tot een celstraf met probatie-uitstel. Een van de opgelegde voorwaarden was dat hij steeds bereikbaar moest zijn voor justitie. Dat was hij toen niet, waardoor men hem was gaan zoeken. De man werd gearresteerd en overgebracht naar het Portalisgebouw aan het Poelaertplein. Zoals de procedure voorschrijft werden zijn geld en gsm in beslag genomen vooraleer hij de cel in moest.

“Toen hij werd vrijgelaten, panikeerde hij omdat ze deze zaken niet onmiddellijk teruggaven”, aldus zijn advocaat. Een stevige discussie ontspon zich. Hierna zou hij de vuist van een agent hebben vastgegrepen. Een andere agent nam hem hierop in een klemgreep waardoor beiden op de grond vielen. Volgens zijn advocaat was er echter weinig aan de hand. “Hij wilde gewoon zijn zak nemen die diezelfde agent vasthad”, aldus de verdediging, “Men moet deze zogenaamde weerspannigheid in zijn context bekijken.” Het parket stipte aan dat er niet noodzakelijk geweld nodig is om te spreken van weerspannigheid en verzocht dus om hem ook op verzet te veroordelen, zij het dan tot een mildere straf.

Uitspraak volgt op 31 augustus.