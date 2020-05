Man moet Maserati afgeven na herhaaldelijk gevaarlijk rijgedrag Wouter Hertogs

19 mei 2020

19u16 0 Brussel Een patrouille van de politiezone Brussel Noord heeft maandagavond een Maserati in beslag genomen van een automobilist die gevaarlijk rijgedrag vertoonde Dat meldt Bruzz. De chauffeur stond al bekend bij de politie voor zware verkeersovertredingen.

De bestuurder werd opgemerkt door een patrouille toen hij met zijn Maserati vanop de Rogierlaan richting het Meiserplein reed aan een snelheid van 50 km/u in een zone 30. Daarnaast overschreed hij de ononderbroken lijn van een baan die was voorbehouden voor het openbaar vervoer en bracht hij voetgangers in gevaar. Op het Weldoenersplein lukte het de politie de bestuurder te onderscheppen. De chauffeur stond al bekend bij de politie voor zware verkeersovertredingen. Er werd een proces-verbaal opgesteld voor de verschillende overtredingen die de bestuurder pleegde en het voertuig werd voor vijf werkdagen bestuurlijk in beslag genomen.

Dat een wagen in beslag genomen is geen alleenstaand feit. Het is al de achttiende keer in zes maanden tijd dat de politiezone Brussel Noord een voertuig in beslag moet nemen voor gevaarlijk rijgedrag.