Man met mondmasker veegt spuug af in Brusselse metro SHVM

10 maart 2020

09u02 0 Brussel Een vreemd gezicht gisteren voor metroreizigers in Brussel: een man met mondmasker veegt zijn spuug af aan een steunpaal in de metro. Een van de reizigers filmde het hele gebeuren. Het filmpje is ondertussen al meer dan 900.000 keer bekeken.

Ma soeur m’envoie ça, je la laisse rentrer à la maison ou pas ? pic.twitter.com/sNsHgX6Y64 Hisoka 🎭(@ Mous_taffe) link

In de video op Twitter is te zien hoe een dronken man in een metrostel in Brussel met een mondmaskertje staat. Niets ongewoon in tijden van het coronavirus. Maar even later beslist de man om het mondmasker af te nemen, met zijn vingers in zijn mond te prutsen en vervolgens het spuug aan zijn vingers af te vegen aan een steunpaal.

De MIVB haalde na het incident het metrostel uit dienst om het vervolgens te desinfecteren. De man werd ondervraagd door bewakingsagenten en opgepakt door de politie.