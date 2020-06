Man maakt 203.000 euro buit door factuurfraude: 30 maanden cel Wouter Hertogs

11u56 0 Brussel Een Brusselse man die meer dan 200.000 euro buit maakte met factuurfraude is veroordeeld tot 30 maanden cel. Dat bedrag was het pensioenfonds van een man die van werkgever veranderde maar door correspondentie tussen de twee werkgevers te onderscheppen, kon de verdachte ervoor zorgen dat het geld op zijn rekening werd gestort. Daarna verdween de man met de noorderzon.

De verdachte kon de hand leggen op de briefwisseling van een pensioenverzekeraar, die het pensioenfonds van een man moest overzetten naar zijn nieuwe werkgever. Hij veranderde het rekeningnummer door zijn eigen bankrekening en kreeg op die manier iets meer dan 203.000 euro in handen. Hiermee deelde hij cadeaus uit aan zijn kinderen en vrouw, maar het grootste deel van het geld werd uitgegeven in luxehotels in Congo. Het slachtoffer had geluk dat de pensioenverzekeraar hem alsnog uitbetaalde, anders was hij zijn hele pensioenfonds kwijt. De man kwam niet opdagen op de rechtbank waardoor hij bij verstek berecht werd.