Man lost vijf schoten tijdens ruzie op terras Stephanie Romans

08 juli 2020

11u53 0 Brussel Een man heeft dinsdagavond schoten gelost na een ruzie op een terras in Molenbeek. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn gezicht, maar is niet in levensgevaar. De schutter is opgepakt.

Getuigen hoorden volgens de krant La Capitale rond 21.45 uur zeker vijf schoten uit de omgeving van het kruispunt van de Karperstraat en de Oostendestraat. Op de stoep voor café La Terrasse zou een ruzie tussen een Albanees en een man geboren in voormalig Joegoslavië zijn ontaard. De Albanees zou daarop zijn wapen hebben getrokken en op zijn tegenstander hebben geschoten. Die laatste raakte volgens La Capitale gewond aan zijn gezicht, ter hoogte van de linkerwenkbrauw, maar is niet in levensgevaar.

Het Brussels parket heeft een dossier geopend voor poging tot doodslag. Een wetsarts onderzocht de verwondingen van het slachtoffer. Een ballistisch expert ging naar de plaats van de schietpartij voor verder onderzoek. De verdacht wordt vandaag verhoord door de onderzoeksrechter.