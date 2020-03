Man loopt tijdens politiecontrole tegen de lamp wanneer hij met scooter vlucht en crasht: link met vijftien overvallen in drie maanden SHVM

31 maart 2020

13u58 2 Brussel De politiezone Brussel-West heeft afgelopen weekend een man gearresteerd die gelinkt kan worden aan maar liefst vijftien overvallen in drie maanden tijd. De man reed in volle snelheid weg met zijn scooter toen hij een patrouille van de politie opmerkte, maar kwam enkele minuten later zwaar ten val, waarop de politie tot een arrestatie overging. De verdachte werd door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst.

Het was in de nacht van zaterdag op zondag dat de Brigade Anti-Banditisme van de politiezone Brussel-West een bestuurder met een scooter van het merk Yahama opmerkte toen hij aan hoge snelheid door de straten van Sint-Jans-Molenbeek reed. Dat deed hij daarbovenop zonder lichten, waardoor hij andere weggebruikers in gevaar bracht.

De politie herkende de scooter, met gestolen nummerplaten, onmiddellijk als het voertuig dat werd gebruikt bij verschillende overvallen en duidelijk in beeld kwam op camerabeelden. Van zodra de bestuurder de patrouille opmerkte, sloeg hij op de vlucht. Maar zijn vluchtpoging liep verkeerd af. De man verloor namelijk de controle over het stuur en ramde vervolgens een geparkeerd voertuig.

Huiszoeking

Toch probeerde de man een laatste poging tot ontsnapping in te zetten en vluchtte te voet. Iets verderop kon de politie hem inrekenen.

De politie ging later over tot een huiszoeking bij de man. Daar werden een jas en rugzak aangetroffen die eveneens gelinkt konden worden aan overvallen, net zoals de helm die hij droeg bij zijn aanhouding.

De verdachte blijkt goed gekend bij politie en justitie. Tussen 21 januari 2020 en 10 maart 2020 kon de man aan maar liefst vijftien gewapende overvallen gelinkt worden, dit op cafés, tankstations en winkels in Molenbeek, Jette, Brussel en Ukkel. Maar ook in Tervuren, Leuven en Wemmel zou de man betrokken zijn geweest bij gewapende overvallen.

“De dader werd ter beschikking gesteld van het parket en onder aanhoudingsmandaat geplaatst door de onderzoeksrechter, ondanks het feit dat hij alle betrokkenheid ontkent. De lokale recherche van de politiezone Brussel-West onderzoekt het dossier en bekijkt of de verdachte nog gelinkt kan worden aan andere feiten”, laat het parket van Brussel weten.