Man lichtgewond bij keukenbrand in flatgebouw SHVM

30 oktober 2019

09u28 1 Schaarbeek In Schaarbeek is gisterenavond omstreeks 17 uur een brand uitgebroken in een flat. Een man probeerde daarbij zelf de brand te blussen waardoor hij lichtjes bevangen raakte door de rook. De man verkeert niet in levensgevaar.

De brandweer kwam dinsdagavond ter plaatse in de Eugène Plaskylaan in Schaarbeek nadat er brand uitbrak in een keuken op het zesde verdiep van een flatgebouw. Voordat de brandweer aankwam, probeerde de bewoner zelf de brand te blussen. De brandweerlieden namen het vervolgens over van de man.

Aangezien de bewoner zelf in contact kwam met de rook en de hitte, werd hij later naar het ziekenhuis vervoerd ter controle.

De oorzaak zou volgens Walter Derieuw van de Brusselse brandweer accidenteel zijn. Het verdiep waarop de man verbleef is onbewoonbaar verklaard. De rest van het gebouw raakte niet beschadigd.

De interventie duurde ongeveer een uur lang.