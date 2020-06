Man leent rekening uit aan oplichters: 14 maanden cel Wouter Hertogs

24 juni 2020

17u18 0 Brussel Een jongeman uit Jette die zijn rekening ter beschikking had gesteld van een bende oplichters riskeert 15 maanden cel. Die gebruikten de rekening om er geld op te laten storten dat ze hun slachtoffers afhandig hadden gemaakt. Volgens de jongeman zelf had hij met de oplichting niets te maken.

Volgens het parket hadden de oplichters een aantal facturen van bedrijven onderschept en daarop de rekeningnummers aangepast. “Verschillende facturen ter waarde van in totaal 12.000 euro werden niet betaald aan de rechtmatige schuldeiser maar op een fout rekeningnummer”, aldus het parket. Dat rekeningnummer bleek toe te behoren aan een jongeman uit Jette maar toen die door de politie ondervraagd werd, verklaarde hij van niets te weten.

“Mijn cliënt had zijn bankkaart verloren en wou ze laten blokkeren”, pleitte zijn advocaat. “Hij was op geen enkele manier betrokken bij deze oplichting en vraagt de vrijspraak.”Een vreemde stelling, aldus het parket. “Als hij zijn bankkaart verloren is, waarom is die bankkaart dan nog gebruikt om cash geld op die rekening te storten? Dat houdt helemaal geen steek. Deze jongeman heeft waarschijnlijk niet zelf die facturen vervalst maar heeft zijn rekening wel ter beschikking gesteld van de oplichters.” De rechtbank was het hier mee eens en gaf hem 14 maanden cel;