Man krijgt na verzet mildere straf

voor bezit vouwmes Wouter Hertogs

17 maart 2020

16u52 0 Brussel Een Brusselse twintiger is veroordeeld tot 3 maanden celstraf voor verboden wapenbezit. Hij liep rond met een vouwmes. Eerder kreeg hij bij verstek nog een gevangenisstraf van 7 maanden.

Begin 2017 werd bij een controle een kleine hoeveelheid drugs en een vouwmes aangetroffen op de man. “Om me te beschermen”, klonk het eerst. Daarna zei hij “zich niet meer te herinneren waarom hij het mes op zak had.” Hij werd vervolgd voor verboden wapenbezit, maar betaalde eerst zijn minnelijke schikking niet en stuurde vervolgens zijn kat naar de zitting. Hij werd veroordeeld tot 7 maanden celstraf.

Uiteindelijk tekende hij verzet aan. Met succes, want hij kreeg slechts 3 maanden celstraf in plaats van de 7 maanden celstraf. Wel kreeg hij een boete van 800 euro. Als hij zijn minnelijke schikking had betaald, had hem dat alleszins minder gekost aan advocaten- en gerechtskosten.