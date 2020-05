Man krijgt messteek in been in metrostation Kruidtuin Margo Koekoekx

23 mei 2020

11u35 0 Brussel Vrijdagavond kreeg een man een messteek in zijn been in het metrostation Kruidtuin in Brussel. Dat is te zien in een filmpje dat Filip Dewinter verspreidt via Twitter.

Wat vooraf ging aan de messteek is niet te zien op het filmpje. Volgens de dochter van het slachtoffer maakte hij een opmerking over het feit dat de dader sloeg op materiaal van het metrostation. De man heeft zichtbaar bloed op het gezicht en krijgt in het filmpje een messteek in het been waarna de dader weg wandelt. Het parket is op de hoogte van het incident van vrijdagavond en wacht op het proces verbaal.