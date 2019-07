Man krijgt geen sigaret...en berooft dan maar voorbijganger WHW

22 juli 2019

13u14 0 Brussel Een Brusselse man is veroordeeld tot 40 maanden cel oor het bedreigen van een voorbijganger. Reden? Het slachtoffer had geweigerd om hem een sigaret te geven.

Op 9 maart kruiste Hakim B. een 56-jarige voorbijganger in de Nieuwland in Brussel. De 56-jarige voorbijganger was geen roker en kon B. dus geen sigaret geven. Hierop greep B., een heroïneverslaafde, naar zijn mes, volgde het slachtoffer en bedreigde hem uiteindelijk ermee. Pas nadat de vijftiger hem de inhoud van zijn portefeuille, zo’n 90 euro, had overhandigd liet B. hem gaan. Hoewel de diefstal met geweld niet op camerabeelden stond, bekende B. toch de feiten. Het parket had 4 jaar gevorderd maar de rechtbank vond 40 maanden genoeg.