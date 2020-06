Man komt onder invloed van drugs sleutels ophalen op commissariaat: celstraf met uitstel dreigt Wouter Hertogs

25 juni 2020

12u12 0 Brussel Een 33-jarige man uit Ukkel riskeert een celstraf van 2 jaar met probatie-uitstel voor het bezit van harddrugs. De manier waarop hij betrapt werd, zegt alles over hoe hard hij verslaafd was aan drugs. “Maar nu gaat het beter”, klonk het voor de rechter.

Eind 2018 had de man zijn wagen geparkeerd op een gehandicaptenplaats. Hij was dermate onder de invloed van drugs dat hij zijn sleutels dan nog eens verloor vlakbij zijn auto. De agenten die hem op de bon zwierden waren wel nog zo vriendelijk geweest om een briefje onder zijn ruitenwisser te schuiven met daarop de boodschap dat hij zijn sleutels in het commissariaat kon komen ophalen. “Meneer was zo ver weg dat hij zwaar onder invloed naar het commissariaat ging. Daar zagen de agenten natuurlijk meteen hoe laat het was en ze vroegen hem zijn koffer te openen. Niet geheel verwonderlijk bleek daar een aanzienlijke hoeveelheid GHB te liggen”, aldus het parket. De man mocht het prompt komen uitleggen aan de Brusselse strafrechter. De man beterde hierna zijn leven. “Dit is een andere man”, aldus zijn advocate. “Ik ga niet zeggen dat hij nooit meer cannabis gebruikt, maar van de harddrugs blijft hij al geruime tijd ver weg.” Ook de man zelf beklemtoonde dit. “Ik ben er vanaf en het was ook echt nodig”, klonk het. Het parket besloot daarom een celstraf van 2 jaar met probatie-uitstel te vorderen. “Indien u zich laat begeleiden en niet hervalt gedurende de komende 5 jaren zal u niet naar de cel moeten.” De verdediging vroeg om een autonome probatiestraf. Hierbij moet hij zich ook laten behandelen, maar vervalt het risico om naar de cel te moeten gaan indien hij hervalt.