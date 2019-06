Man in levensgevaar na missen van bocht op rondpunt Louizalaan WHW

30 juni 2019

13u04 0 Brussel Op het rondpunt aan de Louizalaan is er vanochtend een ongeval gebeurd. Een bestuurder miste zijn bocht en werd in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis. Onaangepaste snelheid zou aan de oorzaak van het ongeval gelegen hebben.

De bestuurder van het voertuig, een BMW met Franse nummerplaat, pakte omstreeks 7 uur vanochtend zijn bocht vermoedelijk veel te snel en kwam zo op het voetpad terecht. Het voertuig nam verschillende verkeerspaaltjes mee, met grote materiële schade tot gevolg. Er werden geen voetgangers aangereden, maar er werd wel nog een ander voertuig geraakt. Daarbij raakte niemand gewond. De bestuurder van het voertuig kon op eigen kracht zijn voertuig verlaten maar werd nadien overgebracht naar het ziekenhuis. Hij is nog steeds in levensgevaar. Of hij onder invloed was, is niet duidelijk.