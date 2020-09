Man in elkaar geslagen, uitgekleed en bestolen “omdat hij politie verdedigt” Stephanie Romans

25 september 2020

14u31 0 Brussel Een aspirant-bewakingsagent is afgelopen nacht slachtoffer geworden van een diefstal met geweld in Anderlecht. Jongeren keerden zich tegen hem omdat hij de politie verdedigde.

De feiten gebeurden in de nacht van donderdag op vrijdag bij een nachtwinkel aan de Bergensesteenweg. Volgens La Dernière Heure hoorde de man jongeren in een nachtwinkel denigrerend praten over de politie. Hij wil met in gesprek gaan, maar de jongeren begrijpen niet waar de man zich mee bemoeit. Ze keren zich tegen hem, slaan hem in elkaar en zouden volgens La Dernière Heure zijn kleren hebben uitgetrokken. De krant schrijft dat de man bij de politie werkt, maar de politiezone ontkent dat. Het slachtoffer zou aspirant-agent zijn bij een bewakingsfirma, zo schrijft Sudpresse.

Een getuige maakte uiteindelijk een eind aan de mishandelingen. De man is verzorgd, maar mocht het ziekenhuis intussen verlaten.

Politie en parket bevestigen dat de man het slachtoffer werd van een diefstal met geweld en dat onder meer zijn identiteitsdocumenten zouden gestolen zijn. Ook zou er sprake zijn van vernederende behandeling. Voorlopig zijn nog geen verdachten opgepakt.