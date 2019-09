Man in elkaar gemept door vijf mannen bij verkeersagressie in hartje Brussel: "Ik zag de haat in hun ogen” HAA

18 september 2019

16u30

Bron: Bruzz 3 Brussel Een Brusselaar - van wie de identiteit bekend is bij de lokale nieuwssite Bruzz - is afgelopen weekend in elkaar gemept op het Bloemenhofplein, in hartje Brussel. Luttele seconden voor de aanval had hij geroepen naar een bestuurder die roekeloze manoeuvres uitvoerde op het plein. “Een van de passagiers spuwde naar me. Voor ik het wist, hadden vijf mannen mij omsingeld en werd ik in elkaar geslagen.”

Het moest een gezellige zaterdagavond worden voor de man en zijn vriendin, afgelopen weekend op het Bloemenhofplein, op een boogscheut van de Beurs, in het centrum van Brussel. Maar een aantal heethoofden verpestten de sfeer volledig. Het slachtoffer, een kunstenaar die in Molenbeek woont, vertelt aan Bruzz hoe plots twee auto’s met hoge snelheid langs het terras scheurden, tegen de rijrichting in, om daarna hard te remmen voor een aantal overstekende voetgangers. Zonder twijfel gevaarlijk rijgedrag. En dat liet de man ook blijken.

“Zoveel angst”

“Ik riep gewoon ‘hey!’ naar die wagens, meer niet”, getuigt de man aan de nieuwssite. Een van de passagiers spuugde vervolgens naar hem. “Ik stond recht, en voor ik het wist hadden vijf mannen mij omsingeld en sloegen ze mij in elkaar. Ook met stoelen.” De aanval gebeurde razendsnel, getuigt de man. De daders bleven op hem in schoppen toen hij al op de grond lag, en namen daarna de benen. Op het ogenblik van de agressie zaten er volgens het slachtoffer ongeveer “veertig mensen” op het plein, maar niemand greep in. “Er is zoveel angst voor fysiek geweld dat burgers niet meer ingrijpen bij verkeersagressie”, betreurt de kunstenaar met Duitse roots.



De Brusselse politie bevestigt het verhaal, en laat weten dat kort na de aanval de wagen kon worden tegengehouden. Volgens het parket van Brussel werd een persoon verhoord en daarna opnieuw vrijgelaten. “Er is een onderzoek geopend om de omstandigheden te verduidelijken en verdachten te identificeren,” zegt woordvoerster Stéphanie Lagasse aan Bruzz.

Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis overgebracht. Hij hield aan de verkeersagressie onder andere kneuzingen aan de ribben en een hand over. Maar mentaal is de klap mogelijk nog groter.

“Veel groter probleem”

“Dit incident is symptomatisch voor een veel groter probleem in Brussel”, zegt de man in Bruzz. “In de ogen van mijn aanvallers zag ik letterlijk haat. Hun geweldexplosie was volledig buiten proportie. Die achterliggende woede moet worden aangepakt. Brusselse politici doen veel te weinig om bepaalde groepen mensen een kans te geven om vooruit te komen.” Tegelijk heerst er volgens de man ook een gevoel van wetteloosheid. “Misdadigers en snelheidsduivels weten dat ze vrijuit gaan, omdat politiek noch politie iets ondernemen.”

Op vrijdag 20 september organiseert de man met het oudercomité een verkeersactie aan Ecolo N° 6 in de buurt van zijn woonplaats in Molenbeek. De leerlingen zullen er met zelfgemaakte verkeersborden bestuurders oproepen om trager te rijden. “Want de politiek die het initiatief neemt? Forget it.”

