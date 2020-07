Man gooit molotovcocktail naar federaal parlement in Brussel: Koningsstraat weer open nla/srb

27 juli 2020

16u29

Bron: Belga 418 Brussel Een 36-jarige man heeft maandagnamiddag molotovcocktails gegooid naar het federaal parlement. Dat meldt het Brusselse parket. De schade bleef beperkt tot enkele wagens en de dertiger kon opgepakt worden. Hij wordt momenteel verhoord door de politie. Over zijn motief is nog niets bekend. Evenmin is duidelijk of de man al gekend was door politie of gerecht.



De Brusselse politie heeft intussen een perimeter ingesteld rond het voertuig van de man. De ontmijningsdienst van het leger, DOVO, komt ter plaatse om na te gaan of er nog meer gevaarlijk materiaal in de wagen ligt. De Koningsstraat is volledig afgesloten tussen het Koningsplein en de Koloniënstraat, en het Warandepark is afgesloten voor het publiek. Het labo onderzoekt resten van de molotovcocktail.

De verdachte zal in de loop van de avond worden verhoord. Het parket van Brussel zal pas morgenvroeg meer informatie geven.

Het tramverkeer op lijnen 92 en 93 was onderbroken tussen de haltes Kruidtuin en Louiza en stoppen metrolijnen 1 en 5 tijdelijk niet in het metrostation Park, zo meldt de MIVB. Intussen is de interventie afgerond.

#mivbT92-T93

Vervangen door metro's

tussen #Kruidtuin en #Louiza

Op politiebevel#mivb STIB-MIVB(@ STIBMIVB) link

