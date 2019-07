Man gewond na schietpartij aan Brussel-Noord SZM

08 juli 2019

13u11

Bron: Belga 0

In de nacht van zondag op maandag heeft zich aan het station Brussel-Noord een schietpartij voorgedaan, waarbij een man gewond is geraakt. “De gewonde is niet in levensgevaar”, zegt Denis Goeman, woordvoerder van het Brussels parket.

Veel details kon het parket nog niet meegeven. Het is nog niet duidelijk hoeveel personen er bij de schietpartij betrokken zijn en wat de omstandigheden waren. Er werd een wetsdokter en een ballistisch expert aangesteld. Op de resultaten van het onderzoek is het nog wachten.