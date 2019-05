Man gered van brand door alerte buurvrouw JCV

08u52 0 Brussel De Brusselse brandweer is woensdagmorgen opgeroepen voor rookontwikkeling in een appartement in Sint-Gillis. De bewoner had niets gemerkt en kon door de brandweer uit zijn bed worden gehaald. Zijn buurvrouw die het vuur opmerkte, voorkwam erger.

Het incident gebeurde in een appartement op de kelderverdieping van een gebouw op de Parmastraat in Sint-Gillis. De oorzaak van de rook was een vergeten kookpot die nog op het vuur stond.

De brandweer kon de bewoner van het appartement evacueren en ventileerde de woning. “Dank zij een alerte buurvrouw werd erger vermeden”, zegt Walter Derieuw van de Bruselse brandweer. “De kelderwoning was uitgerust met een rookmelder, maar die werkte niet. Het is erg belangrijk dat de werking van zo’n apparaat maandelijks wordt nagekeken en dat je regelmatig het stof verwijdert.”