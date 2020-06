Man gaat dochter te lijf met sandaal: straf met uitstel gevorderd Wouter Hertogs

02 juni 2020

20u21 0 Brussel Een 55-jarige man riskeert een celstraf met probatie-uitstel voor geweld tegen zijn echtgenote en dochter.

Op 31 juli ontaardde een discussie over het openen van de gordijnen in hun woning in Elsene. Hierop viel hij zijn 17-jarige dochter aan. Eerst bewerkte hij haar met een sandaal om vervolgens uit te halen met de vlakke hand. Moeder komt tussen en deelt in de klappen. Buren bellen de politie.

De man is sinds 2009 arbeidsongeschikt en volgens zijn vrouw is het geweld in die periode begonnen. Ook zijn dochter werd sinds 2 jaar het slachtoffer van zijn gewelddadig gedrag. “Sinds ze naar het middelbaar gaat en hij niet akkoord is met haar gedrag en kledingkeuze vliegt hij regelmatig uit tegen haar”, aldus het parket. Beide slachtoffers waren 22 dagen arbeidsongeschikt.

Er was een akkoord voor strafbemiddeling, maar enkele dagen later was alles ‘terug in orde’ en hoefde de strafbemiddeling niet meer voor beklaagde. “Zo werkt het niet” aldus parket. Gezien zijn blanco strafblad vorderde het parket een celstraf met probatie-uitstel. Vonnis op 11 juni