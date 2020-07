Man gaat autosleutel ophalen bij de politie... terwijl hij stoned is Wouter Hertogs

02 juli 2020

14u17 0 Brussel Een 33-jarige man uit Ukkel is veroordeeld tot een celstraf van 18 maanden met probatie-uitstel voor het bezit van harddrugs.

Eind 2018 had de man zijn wagen geparkeerd op een gehandicaptenplaats. Hij was dermate onder de invloed van drugs dat hij zijn sleutels dan nog eens verloor vlak bij zijn auto. De agenten die hem op de bon zwierden hadden vervolgens een briefje onder zijn ruitenwisser geschoven met daarop de boodschap dat hij zijn sleutels in het commissariaat kon komen ophalen. Daar zagen de agenten natuurlijk meteen dat de man stoned was en ze vroegen hem zijn koffer te openen. Niet geheel verwonderlijk bleek daar een aanzienlijke hoeveelheid GHB te liggen. De man beterde hierna naar eigen zeggen zijn leven. Daarom gaf de rechter hem een celstraf met probatie-uitstel. Indien hij zich laat begeleiden en niet hervalt gedurende de komende 5 jaar zal hij niet naar de cel moeten.