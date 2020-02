Man en dochter naar ziekenhuis door CO-vergiftiging JCV

11u08 1 Brussel In Anderlecht zijn vrijdagavond twee mensen afgevoerd naar het ziekenhuis met een CO-vergiftiging. De oorzaak was waarschijnlijk een verouderde boiler. Dat laat de Brusselse brandweer weten.

De ziekenwagen werd vrijdag opgeroepen om 19.15 uur voor een val in een huis in de Karel Vande Woestijnestraat in Anderlecht. Toen de ambulanciers binnen kwamen, trad hun CO-meter in werking. Ze vonden ook een man met verminderd bewustzijn. Die werd meteen naar buiten gedragen en kreeg zuurstof toegediend.

De 14-jarige dochter van de man, die de ziekenwagen gebeld had, voelde zich eveneens onwel en was ook geïntoxiceerd. Beiden werden overgebracht naar het ziekenhuis. Ze waren niet in levensgevaar. De andere appartementen in het gebouw van drie verdiepingen werden ook gecontroleerd, maar daar was niets te melden.

De oorzaak van de CO-vergiftiging is waarschijnlijk een verouderde boiler, zo laat de brandweer weten. Deze werd afgesloten en verzegeld door de technicus van Sibelga. De gasteller werd eveneens afgesloten.