Man dwingt vrouwen op knieën en steekt hen neer met staak Stephanie Romans

06 juli 2020

19u08 22 Brussel De politie heeft zondagochtend een man opgepakt die twee vrouwen heeft aangevallen met een staak. Hij dwong de vrouwen te knielen om hen vervolgens neer te steken. Een getuige sloeg alarm toen de man dat in metrostation Rogier probeerde.

Dat meldt RTL en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket. De 35-jarige man kon opgepakt worden en wordt maandag voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

De feiten speelden zich zondagochtend af in de omgeving van het Rogierplein. Daar benaderde de man omstreeks 7 uur een eerste vrouw, dwong haar neer te knielen en stak haar vervolgens neer met een staak. Een tweetal uur later herhaalde de man dat scenario met een andere vrouw, ditmaal in het metrostation Rogier.

Levensgevaar

Een van beide vrouwen hield aan het incident enkel lichte verwondingen over, maar het andere slachtoffer raakte zwaargewond aan de hals en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar is het levensgevaar intussen geweken.

Getuigen van het tweede incident konden de politie verwittigen en die rekende de dertiger in. De man wordt maandag voorgeleid bij de onderzoeksrechter.