Man door misverstand onterecht vrijgelaten uit gevangenis van Sint-Gillis De gedetineerde is ondertussen terecht SHVM

29 januari 2020

15u01 1 Sint-Gillis Een gedetineerde heeft op 24 december de gevangenis van Sint-Gillis onterecht verlaten. Dat nieuws bevestigt het parket-generaal van Brussel. Volgens die laatste ging het om een vergissing van de gevangenis. De man is intussen terecht en verblijft terug in de cel.

Volgens La Dernière Heure ging het om een dakloze man die tot 40 maanden cel veroordeeld werd nadat hij een aantal diefstallen pleegde, maar dat kan het parket-generaal niet bevestigen. Hij werd gearresteerd en belandde in de cel, maar de man ging in beroep tegen zijn straf. “Op 24 december zou er enkel geoordeeld worden over de ontvankelijkheid van het hoger beroep”, zegt parketwoordvoerster Liliane Briers. “Er werd gepleit en vervolgens werd het afschrift van het arrest naar de gevangenis verstuurd. De man moest terug naar zijn cel, maar door een vergissing heeft de gevangenis de gedetineerde vrijgelaten.”

De gevangenis van Sint-Gillis geeft toe een fout te hebben gemaakt. “We hebben het fout geïnterpreteerd”, klinkt het.

De man werd enkele dagen geleden teruggevonden en teruggebracht naar de gevangenis.