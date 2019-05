Man doodgestoken op straat in Matongewijk JCV

28 mei 2019

11u01 3 Brussel Op de hoek van de Ediburgstraat en de Waversesteenweg in Elsene is zondagavond een man doodgestoken. Het slachtoffer kreeg meerdere messteken en overleed maandagnacht in het ziekenhuis.

Het slachtoffer is een man geboren in 1987. Hij kreeg zondag rond 18.30 uur meerdere messteken in de buik en overleed in de nacht van maandag op dinsdag in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Mogelijk gaat het om een afrekening in het milieu van de straatbendes in de Matongewijk, maar dat kan het Brusselse parket niet bevestigen.

Het parket kwam zondagavond ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. Er werd ook een wetsdokter aangesteld en het labo onderzocht de plaats van de moord. Er is een onderzoeksrechter aangesteld voor poging tot moord. Van de dader ontbreekt voorlopig elk spoor.