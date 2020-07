Man die “zocht naar een echtgenote” opgepakt: “Hij floot vrouwen na en viel hen lastig” Stephanie Romans

30 juli 2020

15u11 0 Brussel Op de Grote Markt in Brussel heeft de politie dinsdag een man opgepakt die vrouwen lastigviel. De twintiger floot de vrouwen na en sprak hen op ongepaste manier aan. Toen een patrouille hem aansprak en vroeg ermee op te houden, verklaarde de man op zoek te zijn naar een echtgenote.

De man werd van zijn vrijheid beroofd en hield tijdens zijn overbrenging naar het commissariaat niet op de agenten uit te schelden. Bij nazicht bleek hij illegaal in België te verblijven en al gekend te staan voor zes misdrijven. De gsm die hij op zak had, bleek gestolen. De man, die al een bevel had gekregen om het grondgebied te verlaten, werd na verhoor vrijgelaten.