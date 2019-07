Man die vrouw neerschoot bij gezinsdrama in Vorst is overleden HAA JCV

27 juli 2019

13u57

Bron: Belga, eigen berichtgeving 0 Brussel De 66-jarige man die gisteren op zijn vrouw schoot in Vorst en nadien het wapen op zichzelf richtte, is zaterdagochtend aan zijn verwondingen overleden. Dat meldt het Brusselse parket. De toestand van zijn vrouw is ondertussen stabiel.

Het drama speelde zich vrijdag rond 13 uur af in woning van het koppel de André Baillonstraat in Vorst. Na een hevige ruzie schoot de man zijn vrouw neer. Zij kreeg daarbij twee kogels in de borstkas en in de nek. Daarna sloeg de man de hand aan zichzelf met zijn wapen.

De twee werden vrijdag zwaargewond naar het ziekenhuis afgevoerd. De 58-jarige vrouw overleefde haar verwondingen en is intussen stabiel. Haar man bezweek zaterdagochtend dan aan zijn wonden. Het koppel stond erom bekend in de buurt dat ze vaak hevige ruzies hadden-.

Het parket vorderde een ballistisch expert en het labo van de Federale Politie kwam ter plaatse. Het parket heeft een onderzoek geopend wegens poging tot doodslag.



Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.