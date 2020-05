Man die vriendin neerstak voor ogen kinderen blijft in cel Wouter Hertogs

15 mei 2020

17u26 0 Brussel De 37-jarige man uit Ukkel die De 37-jarige man uit Ukkel die afgelopen maandag zijn vriendin neerstak voor de ogen van hun kinderen, blijft nog zeker een maand in de cel. De raadkamer bevestigde zijn aanhouding.

Maandagochtend ontvingen de hulpdiensten een melding van een man die zijn vriendin met een mes had neergestoken voor de ogen van hun drie kinderen. De vrouw overleed ter plaatse. Het parket van Brussel opende een gerechtelijk onderzoek voor poging tot doodslag. Het drama speelde zich af in het appartement in een Brusselse woontoren, waar het vijfkoppige gezin samenwoont. De man belde na de steekpartij zelf naar de politie en vertelde meteen dat hij zijn eigen vrouw om het leven had gebracht.

Over de aanleiding of het motief van de steekpartij bestaat nog geen duidelijkheid. De drie minderjarige kinderen van het koppel die getuige waren, worden opgevangen door hun grootvader. De man verscheen dinsdag voor de onderzoeksrechter. Die laatste plaatste hem onder aanhoudingsmandaat. De raadkamer bevestigde dit vandaag.