Man die voorbijgangers met mes bedreigde onder aanhoudingsmandaat geplaatst SHVM

11 oktober 2019

12u27 1 Molenbeek De man die woensdagvoormiddag in Koekelberg werd opgepakt nadat hij verschillende voorbijgangers vroeg of ze van Joodse origine waren en vervolgens bedreigde met een mes, is door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Dat bevestigt het Brussels parket.

Verschillende voorbijgangers verwittigden de politiezone Brussel-West rond 11.00 uur nadat een man hen bedreigde met een mes en “Allah Akbar” riep. De politie ging ter plaatse en probeerde de man tegen te houden, maar die zette het op een lopen. Daardoor kwam het tot een achtervolging met verschillende politieploegen. Hij kon uiteindelijk in de Jean Dubrucqstraat in Sint-Jans-Molenbeek opgepakt worden, al moest de politie hem meermaals verzoeken zijn mes te laten vallen.

Geen terrorist

De man werd vervolgens ter beschikking gesteld van het parket en werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die besliste dat de man aangehouden wordt op verdenking van poging tot doodslag en het dragen van een wapen door bestemming, wat betekent dat een mes in eerste instantie geen wapen is maar het wel wordt door zijn motief. Volgens woordvoerster van het Brussels parket Willemien Baert gaat het hier om een speciaal motief die linkt aan een religieuze of filosofische overtuiging. Ze benadrukt ook dat de man niet als een terrorist wordt beschouwd.