Man die overval op Metro-winkel beraamde krijgt 3 jaar cel Wouter Hertogs

25 augustus 2020

14u52 0 Brussel De leider van een overval op een Metro-winkel is veroordeeld tot een celstraf van 3 jaar. Hij bestelde volgens de rechtbank de overval. De twee uitvoerders kregen respectievelijk een werkstraf van 300 uur en 3 jaar met uitstel.

Op 17 mei 2019 werd er een overval gepleegd in een Metro-winkel aan de Werkhuizenkaai. De drie daders gingen met de inhoud van de kassa’s, zo’n 26.000 euro, naar huis. Enige tijd later werd een van hen tegengehouden bij een drugscontrole. Zijn gsm werd bekeken en daarin vonden de agenten een foto terug van een opsporingsbericht dat was uitgebracht naar aanleiding van de inbraak. Tot hun grote verbazing zagen ze de bestuurder op de foto staan.

Bij de hieropvolgende huiszoeking werd vervolgens een bij de overval gebruikt vuurwapen aangetroffen. Ook de tweede uitvoerder werd geïdentificeerd waarna zij als opdrachtgever wezen naar een kennis. Die laatste ontkende echter elke betrokkenheid en vroeg dan ook de vrijspraak. De rechter had hier geen oren naar en gaf hem 3 jaar cel. Zijn strafregister speelde hierbij niet in zijn voordeel. Eerder werd hij al veroordeeld voor een twintigtal inbraken.